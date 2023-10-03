ESG賦能新願景高峰論壇 10/17登場

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為了落實聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals,SDGs），TIFD（不平等相關財務框架）、TNFD（自然相關財務揭露）、TCFD（氣侯相關財務揭露）等各種財務揭露框架陸續推出，讓投資人或監理機關在審核可投資企業時作為參考，一家永續經營的企業，能否完整揭露成為重要競爭標準。

面對全球永續規範與要求，現代企業猶如走在永續的多重宇宙，該如何遵循與揭露是一項新的課題與挑戰。由工商時報主辦，中華電信協辦，將在10月17日（周二）舉辦「2023 ESG賦能新願景」高峰論壇，邀請到多位重量級講師分享走在永續的時空中，如何有條理地應對各項揭露規範，讓企業能夠平穩地飛翔在永續的多重宇宙中。

上午場特別邀請台灣氣侯聯盟理事長暨台達電董事長海英俊主講「推動供應鏈減碳使命與策略」，海董事長以其長期推動台達電永續事業的成果，近期也與科技業共同籌組台灣氣侯聯盟，並希望透過該平台協助台灣科技供應鏈在2030年能夠達到碳中和的願景。至於要怎麼做？海董事長有其觀察，這一場講座將是他難得的公開演講。

此外，面對TNFD（自然相關財務揭露），如何確保生物多樣性也是企業未來重要永續工作之一，本場論壇也邀請到台灣大學副教授邱祈榮、中華電信董事長郭水義、中華電信技術長林榮賜及宏碁電腦永續長劉靜靜等人共同研討最新趨勢。

下午場則邀請到國內永續界的泰斗KPMG安侯建業董事總經理黃正忠擔任引言人，並邀環球晶圓集團董事長徐秀蘭、高雄市副市長羅達生、台灣碳權交易所總經理田建中、中華電信財務長陳宇紳發表專題演講與參與座談，共同分析台灣在碳權交易所成立後，未來企業如何善於運用碳權交易達到合規要求，及如何讓排碳企業轉變為淨零企業。

本場活動採免費預約報名，名額有限，請盡速報名，報名網址：https://event.ctee.com.tw/esgforum-28123。