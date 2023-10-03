ChatGPT實戰課程 提升企業競爭力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

資展國際將於10月20、27日舉辦ChatGPT企業實戰，教導如何使用 Azure OpenAI Service及運用ChatGPT，打造客製化應用，提升企業競爭力。

ChatGPT引爆生成式AI浪潮，究竟企業該如何善用ChatGPT來提升工作效率、研發智慧化工作流程，又能避免ChatGPT無中生有，講了一些不該講的話呢？

本課程使用Azure OpenAI Service，帶領學員使用企業級生成式AI服務，安全、穩定，又能客製化，並透過Azure AI Studio最新功能Prompt Flow，快速打造專屬於公司的完美回覆，課程介紹Line Messaging API並教導如何申請，透過英文故事生成機（ChatGPT應用）及會看人臉色的智慧客服（情緒分析＋ChatGPT）等實例，介紹Azure OpenAI服務應用；並透過網站快速分類（客製化提示）、英文故事生成機快速版（Prompt Flow基本應用）及企業資料與ChatGPT結合（Prompt Flow進階應用）等實例，示範Azure Prompt Flow應用。對相關課程有興趣者，可電（02）6631-6571或參閱課程網頁：https://www.ispan.com.tw/AZOS。