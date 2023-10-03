國泰產險校園交通風險地圖 再邀兩大學合作

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國泰產險長期關注校園交通風險議題，自2017年啟動「校園交通風險地圖專案」，歷年觸及學生超過11,000人，校園週遭交通風險路口交通工程改善辦理逾34項。今年再將觸角延伸至嘉義縣中正及南華兩所大學。至今國泰校園交通風險地圖專案已累積14所合作學校，期為年輕學子打造安全的交通環境。

據交通部統計，今年上半年機車交通事故死傷件數中，18至24歲年齡層比重高達27.67％，年輕學子發生交通事故時有所聞。國泰產險致力於零事故推展，落實推動「事前預防觀念」甚於「事後保險補償」的重要性，考量年輕學子為機車交通事故高風險族群，因此自2017年啟動「校園交通風險地圖專案」。專案整體效益以台南市永康區專案為例，比對執行前後八個月事故率，目標對象18至24歲交通事故人數明顯下降15.47％。

中正大學及南華大學位處嘉義縣民雄鄉，據交通部統計，今年上半年嘉義縣之交通事故死傷人數，民雄鄉排名前三名。為改善該區域大學生交通事故風險，國泰產險進行交通事故資料比對找出學校周邊12處事故熱點，偕同產官學三方共同合作，進行交通事故熱點現地查勘。專案歷經七個月完成交通風險地圖建置，並於日前舉行「一起回嘉，安全抵嘉」成果發表會，由中正大學學務長詹盛如、國泰產險副總翁翠柳共同揭露校園風險地圖海報及風險改善建議報告書。

翁翠柳表示，國泰產險善用保險保障、損害防阻核心職能以及長期交通事故理賠經驗，深知交通事故原因主要可歸咎於「人為疏失」、「危險感知能力不足」及「交通設施環境不當」等，因此國泰產險校園交通風險地圖專案藉由軟體面（交通安全策略）及硬體面（交通工程）改善建議，期藉由軟硬體面改善雙管齊下，達到交通事故改善目標。