臺科大黃柏笙 智慧撞球連三年奪冠

臺灣科技大學在今（112）年上銀智慧機器手實作競賽大獲全勝，電機工程系碩一黃柏笙同學與不分系大二周佑澤同學所組成的「下一隊」在智動裝杯、智動裝袋以及智慧撞球中，全獲冠軍，共獲頒27萬元獎金，其中應用組的智動裝杯及智動裝袋項目，亞軍及季軍均從缺。更值得關注的是，黃柏笙同學已連續三年在智慧撞球獎項奪冠。

關於連續三年奪得冠軍的「智慧撞球」項目，黃柏笙說，他其實不會實際敲桿打撞球，只是懂得運用影像處理程式及機器手臂等軟硬體整合，操作機器手臂擊打撞球。

今年的上銀智慧機器手實作競賽，在「智動裝杯」、「智動裝袋」以及「智慧撞球」三項目中，均出現不同於以往的困難題目。「智動裝杯」內容為模擬工廠出貨或無人飲料店的情況，使用機器手臂拿取杯、蓋後，裝取一定水量，再取到出貨區。「智動裝袋」要利用機器手臂打開摺好的紙袋，再將裝了3種物料，包括鋁箔包飲料、鋁箔袋食品、光滑表面的橢圓形食品放入，共須完成4袋。「智慧撞球」則是從原先輪流出桿共10桿，改為每隊2分鐘，需要優化影像處理速度，加快效率，而這剛好恰是臺科大團隊最擅長的部份，因此在今年第三度獲得冠軍。

上銀科技舉辦上銀智慧機器手實作競賽，自97年到今（112）年已辦理15屆，秉持理念：「機器人的誕生是為了服務人類。教育讓機器人擁有智慧，提供人類服務的永續行動」，激發與鼓勵國內年輕學子針對機器手臂進行研發及創意應用。