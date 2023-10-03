Panasonic新款蒸氣電熨斗 迅速又方便

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熨燙衣服不再是麻煩事了！Panasonic大受歡迎的平燙、掛燙2in1蒸氣電熨斗，推出全新NI-FS780機種，讓熨燙變得迅速又方便，搭載「4倍噴射大蒸氣」能快速撫平衣物皺褶，加上超順手的「360°全方位熨燙」功能，讓燙衣效率大大提升！想要俐落線條就用「平燙」，趕著出門就「掛燙」迅速除皺，還可用來除菌除臭，聰明護理衣物；隨時根據不同的穿衣需求，切換兩種熨燙方式！輕鬆打造自己的穿衣風格又能兼顧健康衛生。

不論是講究俐落穿著的都會族群，或是重視平整潔淨的媽媽們，都大推這款Panasonic平燙掛燙2in1熨斗，因為搭載「4倍噴射大蒸氣」瞬間噴出的蒸氣量非常強大，能迅速撫平皺褶，讓熨燙變得更有效率！想要襯衫熨出燙線，出門前用「平燙」熨出平整有型；回家進門時，可以在玄關用「掛燙」快速幫外套高溫除菌，就不擔心把戶外的細菌帶回家。

能輕鬆切換兩種熨燙方式的關鍵，就是「360°全方位熨燙」，因為水箱採用特殊給水設計，不論熨斗向上、向下、橫向或傾斜角度有多大，吸水口都能維持朝下，穩定供水來噴發蒸氣；加上115ml大水箱，讓熨燙順暢不間斷。

此外，只有810g的輕巧機身搭配低重心設計，即使熨燙時反覆拿取，依然輕鬆不費力，這台Panasonic平燙、掛燙2in1蒸氣電熨斗，好用好看又能迅速解決各種衣物皺褶困擾，讓您天天穿得俐落有型又安心。