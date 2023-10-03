康和證中秋送暖 以行動關懷社會

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中秋送暖，康和證券全台16家分公司於秋節前展開「康和公益週、送愛全台GO」愛心行動，整合各分公司的資源與力量，捐贈中秋物資用品予所屬地方之兒少之家、育幼院、成人日照中心、啟智中心等，善盡康和證券多元公益永續關懷在地之企業社會責任。

康和證券全台各分公司關懷送暖遍及北、中、南、澎湖等地，這次關懷對象有忠義育幼院、恩典之家、基隆大光兒少之家、義光育幼院、南港關愛之子家園、榮光育幼院、衛生福利部北區兒童之家、聖道兒童之家、日光全人發展協會（日光書房）、新竹德蘭兒童中心、財團法人高雄市私立希恩之家、修緣育幼院、台中育嬰院、建豐身障成人日照中心、惠民啟智中心、台南仁愛之家育幼院等16家。

康和證券這次於中秋節前購買之物資用品，涵括小電鍋、衛生紙、清潔用品、肉品、蔬菜水果等民生經常性物資，也為年節假期加菜，提供他們所需的熱量與各項營養素。

康和證券董事長鄭大宇表示，康和證落實ESG，已將永續關懷內化成全公司DNA，今年以來公益面向遍及各族群照護關懷，例如：1919單車環台公益勸募、捐贈食物箱救助偏鄉弱勢家庭、捐贈醫療巡迴車守護偏鄉健康、贊助青棒隊讓棒球扎根校園、支持職棒賽事、捐舊衣予伊甸、捐款蘭智基金會籌建身心障礙者老化之家園、愛心捐血、贊助大學金融研習營等，並號召同仁參與公益，以公益活動帶領員工，用行動實踐企業社會責任的社會回饋。