打貓啤酒節 國慶連假來嘉撒野

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國慶連假還沒安排好遊玩去處嗎？第二屆「露飲‧打貓啤酒節」10月7日至8日歡樂展開，邀請民眾一同來嘉義民雄打貓廚房「撒野」，活動現場以野營風格布置，採免費入場，只要699元即可暢飲多款澳洲精釀啤酒，還能免費暢玩趣味啤酒遊戲＆體驗高爾夫球推桿，並集結了多家在地特色店家一同響應，邀請多組樂團輪番演出。7日晚上意猶未盡還能參加「啤酒節之夜aka.老台派電音派對」，由饒舌歌手小卡比、DJ Winnie接力演出，帶給您一個「醉」好玩的國慶假期。

位於嘉義民雄的美式餐廳「打貓廚房」，獨家進口澳洲精釀啤酒，期望為在地帶來全新的飲食體驗，今年是第二度舉辦啤酒節，陪伴民眾度過雙十連假，參與市集的店家包括：Netflix推薦美食「林聰明砂鍋魚頭」旗下的「聰明吧」、新鮮美味超人氣「德洋壽司」、手工窯烤披薩餐車「憲在披薩」等18間在地特色店家；表演團體則包括「吾橋有水」、「可愛虎小島」、「MINT」等10組不同風格的樂團，美食搭配美酒還能愜意地享受音樂。

10月7日晚上8點「啤酒節之夜aka.老台派電音派對」，Dress Code台式復古風穿搭，穿越到80年代華燈初上的夜晚，現場特別邀請到「大嘻哈時代」節目中表現亮眼的饒舌歌手「小卡比」及「DJ Winnie」，讓打貓的夜晚充滿熱情能量，盡情撒野一整晚。

兩天的活動現場還有打卡送小禮、消費贈送嘉義合作店家優惠券，現場參加啤酒比賽還有機會贏得罐裝精釀啤酒，今年特別配合二階堂商務旅館，推出「一泊二食」住宿套票，贈送啤酒暢飲券及電音派對票券，優惠相當超值。

另外，為了讓參與民眾能放心飲酒、平安返家，活動兩日皆提供接駁車服務，往來檜意森活村及嘉義火車站。「露飲‧打貓啤酒節」活動資訊（免費入場）日期：10月7日至8日下午1點至7點，地點：打貓廚房戶外花園（嘉義縣民雄鄉建國路二段42號）；老台派電音派對日期：10月7日下午8點至10點，更多資訊：https://hitcat.pse.is/572lyl。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）