旭陽引進智造新戰力 提升生產效率

為打造世界級的智慧製造新戰力，台灣工具機分度盤龍頭廠商－旭陽國際精機繼去年大手筆導入兩套自動化立體倉儲與WMS儲位管理系統成效卓著後，接續將再引進三套自動化立體倉儲，讓物流速度、空間運用效率與員工平均產值都能達到國際頂尖水準，並斥資上億元向日本工具機大廠OKUMA引進新世代彈性製造系統（FMS），預計第四季啟用後將大幅提升生產效率、產品精度、可靠度與員工產值，多管齊下擴大與同業的差距。

旭陽國際精機董事長游良棋指出，進入智慧製造時代後，為讓該公司生產作業能更具靈活彈性，以滿足市場少量多樣的新業態需求，特地向日本工具機大廠OKUMA採購了四台高階臥式加工機，結合自動檢測、監視、上下料和單元控制系統等周邊設備，打造了專屬的彈性製造系統，等正式上線後，將可在不需要停機調整下自動進行不同工件的加工，對提升產品精度、可靠度、縮短工時與降低成本等，將帶來莫大的助益。

值得一提的是，旭陽以往的倉儲管理作業是料件由人員依經驗擺放、依經驗領取，未做批序號管理，導致作業上耗時耗工、庫存失準與空間使用效率不高，為改善上述問題，旭陽去年以來著手建置了兩套自動化立體倉儲，在開始運轉後除約有40％的大型料件仍須放置在平面倉外，其餘60％的料件均可搬移到立體倉，藉由料件的自動進倉、自動領取，及資訊流採用PDA移動式作業，過去領料平均需要2～4小時，但現可縮短一半，且人員配置大幅減少，不需再日走萬步領料，大幅減少工作的疲累度，讓廠區的工作氛圍獲得改善，尤其倉庫立體化後，原先占地面積由40坪大幅縮減到只需8坪，創造出新的空間坪效相當驚人。