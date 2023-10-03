頡懋品項豐富 外銷逾百國

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台灣塑膠機械領導大廠－頡懋公司致力研發創新，已陸續開發出異型材押出生產線、造粒機生產線、管材押出生產線、精密醫療管押出生產線、塑膠網生產線、3D列印條生產線、膠粒押出型3D列印機與水泥／類水泥3D列印機等產品上市，品項豐富度稱霸同業，累計近30年來其產品已銷售到全球110多個國家，銷售實績超過2,200套設備，名聞海內外，未來該公司將全力落實「共創、共好、共享」的經營理念，期許成為立足台灣、深耕全球市場的頂尖押出專業研發製造廠商。

值得一提的是，由頡懋研發上市的膠粒列印機，為市場上極具競爭力的機種，可幫客戶帶來三大效益，包括：一、改用塑膠粒生產，不必如以往要先將塑膠原料製成線材再列印，既浪費錢又耗時，且幾乎所有塑膠材料都可列印。二、運用3D列印可以幫客戶節省開模的成本，不需再多次精修。三、機器列印的速度相當快，能大幅節省打樣的時間，更是幫客戶節省大量成本，推出後在市場大受歡迎。

另外，頡懋近年來在市場推出的水泥漿體押出式3D列印機，不僅機台兼具智慧、美學、節能與高效能等特色，且與國內多所大學建築系與土木系所合作投入新材料開發，諸如在漿體加入廢棄水泥粉、牡蠣殼粉、珊瑚粉、底灰與爐渣等廢棄的回收材料，再列印成美觀的成品，有效減少了水泥的使用量，並為落實環保與節能減碳行動善盡企業責任。