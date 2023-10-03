碩天出貨續成長 下半年看旺

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碩天近六個季度營收獲利

不斷電系統UPS廠碩天（3617）在旺季效應帶動之下，8月營收創新高，預期9、10月營運維持在高檔。碩天受惠於切入資料中心電源管理系統，今年營收、毛利率攀高，公司看好資料中心電源管理系統和不斷電電源系統兩大產品線需求穩健，預期今年下半年和明年營運持續成長。

碩天今年上半年合併營收約56.4億元，相比去年同期小增5.94％，整體市場氛圍保守，而且美國升息之下資金成本提高，客戶下單相對保守所致。然而受惠於資料中心電源管理系統需求強，營收比重拉升，帶動毛利率達45.93％、相比去年同期增加7.59個百分點，營業利益約8.16億元、年成長80.13％，稅後純益約6.99億元、年成長46.23％，每股稅後純益約8.37元。

從產品組合來看，今年碩天資料中心電源管理產品成長大、營收比重拉升到31％，不斷電電源系統比重維持在51％的水準，是公司目前兩大主力產品。電源保護級及管理設備比重約13％，可攜式電源轉換器約占4％，還有一些是電腦周邊設備和相關配件。

碩天主要是經營自有品牌CyberPower，目前品牌銷售版圖遍及全球，包括Walmart、Costco、Amazon等主要通路銷售，是北美市場第二大UPS品牌。

展望下半年，碩天表示，第三季是傳統旺季，因為主要客戶在歐美，年底的黑色星期五、耶誕節旺季備貨會在第三季、最晚到10月上旬出完，因此第三季往往是全年營收高點。碩天今年8月營收約12.54億元，年增28.01％、月增12.26％，今年前8個月累計合併營收80.12億元，年增約9.22％。

碩天表示，不斷電系統需求穩定成長，今年庫存調整之後，預期明年整體市場恢復成長，公司也期望提高市占率，推升營收表現。此外，碩天近年切入資料中心電源管理系統，而且透過北美系統客戶打入資料中心應用，今年出貨成長大，帶動營收比重拉升到3成以上。預期明年仍是成長。在中美貿易戰之下，碩天8月斥資1,800萬美元在菲律賓取得不動產，買下廠房和土地，未來計畫蓋新廠、擴充菲律賓產能。