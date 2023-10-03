中石化標售高雄二筆土地 充實營運資金

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中石化（1314）為充實營運資金，董事會通過將於11月2日以公開底價方式，公開標售高雄前鎮區經貿段五小段1及1-1地號等二筆土地。中石化表示，高雄市前鎮區經貿段五小段1地號土地面積2,124坪，底價15億3,990萬元，相當於每坪72.5萬元；1-1地號土地面積2,362.51坪，底價17億1,282萬元（每坪72.5萬元）。

中石化全台擁有80幾萬坪的土地資產，近年加速部署石化、資產開雙核心發展策略，其中鼎越京華廣場預計明年第二季進行1樓建構作業，2025年第一季進行上梁及帷幕工程起吊作業，2026年下半年辦理使照申請，目前並與潛在交易對象洽談銷售進度中。

此外，中石化目前板橋合資建案預計2025年第二至第四季拿到使照，陸續認列入帳；高雄前鎮區的特貿五A配合政府開發，並持續委託戴德梁行進行土地出租招商，預計第四季具初步成果。

中石化指出，苗栗頭份亦有山坡地的土地開發計畫。至於台南安順土地整治計畫預計明年整治完成，該地土地價值50幾億元，預計未來開發投資型不動產的機會比較大，只是時間要拉比較長。

海外資產開發部分，除緬甸Parami大樓目前已出租（共計出租5年），越南整合中石化和中工資源，透過越南轉投資公司CPTS投資BESVN，由BESVN主導相關案件評估及投資開發。目前與越南當地開發商洽談共同申請開發案件中，取得大型土地開發的工業區及新市鎮開發，以工業區開發延伸至新市鎮／住宅區之爭取，規劃目標鎖定北越河內、海防及北寧省等區域。