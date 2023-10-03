PCB菁英部隊 外資拱2檔出列

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花旗環球證券指出，台系PCB業者掌握AI旋風帶起的內含價值揚升大商機，且在地緣政治疑慮下，比大陸競爭對手更具優勢，金像電（2368）、健鼎（3044）將是AI洪流中的PCB菁英部隊（The A-team），除初評金像電「買進」、股價預期270元，亦上調健鼎推測合理股價至280元。

AI伺服器、交換器應用需要的PCB板層數變多，設計也趨於複雜，內含價值不斷提高，花旗環球證券研究顯示，金像電、健鼎來自伺服器加網絡的營收比重，各達80％與20％，是AI大趨勢中基本面具品質的受惠者，不只是PCB的菁英部隊，也是AI主力受惠部隊（AI-team）。

花旗環球證券說明，全球PCB市場未來幾年規模將由伺服器、網絡、車用三大領域所驅動，其中，又以AI伺服器成長火力全開、最為驚人，且AI伺服器所要用到PCB數量是一般伺服器的8倍以上，同時，400G、800G交換器升級速度加快，各大供應鏈廠商，正在迎來強勁需求。

花旗環球開啟初評的金像電，可說是內外資研究機構眼中的當紅炸子雞，大和資本、摩根士丹利證券日前才上調股價預期到245元與225元，花旗環球本次直接賦予270元股價預期，更超車原居外資圈最高、里昂證券的260元，多頭擦出火花。

花旗環球的觀點是，AI伺服器的強勁動能將一路延續到2024年，網絡業務受惠400G、800G交換器升級，金像電在強勁需求推動下，大陸廠房的產能利用率與獲利將持續進步，至於一般伺服器與PC需求的復甦，可望扮演2024年另一成長引擎。

美系外資預估，金像電2024年每股稅後純益（EPS）跳增至13.43元，突破一個股本，寫下新紀錄，也比前年度大幅成長74.8％，2025年的EPS再進步至15.17元。

健鼎方面，花旗環球認為，不論在記憶體、伺服器／網絡、車用各領域，趨勢都開始轉佳，不僅記憶體產業最壞情況已過，車用與電動車提供健鼎長線成長助力，看好市場將更注意健鼎於AI的發展機會。

考量健鼎於伺服器營運比重高，2024年再奪下更多AI專案，花旗環球將健鼎推測合理股價升上280元，同樣是外資圈最高。