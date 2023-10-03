00929配息0.11元 年化殖利率7.67％

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掛牌近四個月、規模突破800億元的首檔台股月配息ETF的復華台灣科技優息（00929）第四次配息金額公布。依據復華投信官網收益分配期前公告，00929的10月每受益權單位預估配發0.11元，以評價日9月28日淨值17.21元計算，預估單次現金殖利率約0.64％、年化殖利率約7.67％。

復華投信官網配息公告顯示，00929 第四次除息日為10月24日，投資人若想參與該次配息，最晚須10月23日前持有或買進，並於11月17日領息。此外，為提供ETF投資人更輕鬆變更ETF收益分配帳號的管道，復華投信表示，即日起開放投資人郵寄辦理ETF配息帳號變更申請，詳情詳見官網ETF公告事項。

00929規模持續成長，目前受益人數達38.6萬人，也進一步吸引定期存股的小額投資人青睞，根據證交所ETF定期定額交易戶數統計，00929在8月首次進榜就攻佔第11名。復華投信指出，為提供更多元管道布局，近期預計再新增台銀證券，加計元富、永豐金、玉山、中信、合庫、兆豐、國泰、統一、凱基、富邦、華南永昌、第一金、新光及群益金鼎等，共計有15家券商可進行00929定期定額布局。

00929股價9月中因大盤震盪，自高點回落修正，不過主要持股表現相對穩健，9月仍收紅。Cmoney統計，00929股價9月上漲約3％，優於加權報酬指數的-1.48％；在追蹤誤差表現上，9月以來-0.04％，也是最貼近追蹤指數的主要台股高股息ETF。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，00929展現跟漲抗跌，也代表透過篩選機制所挑出的成分股，可兼顧報酬及股息表現，預期台股第四季隨基本面逐步好轉，仍看好其後市表現，建議可透過一籃子電子股布局的台股ETF，掌握各次產業復甦及類股輪動漲升機會。