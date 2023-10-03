野村首檔台股ETF 00935 16日開募

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台灣ETF市場新添生力軍。在台灣唯一擁有日資血統的野村投信，推出首檔涵蓋台股多元科技趨勢的野村臺灣創新科技50 ETF基金（00935），囊括台灣引領科技發展的菁英企業，將自10月16日起展開募集，最低申購金額為1.5萬元。野村投信的主要股東之一的野村資產管理，在日本ETF市場規模高居第一名，加上野村投信在主動式台股基金深耕已久，日本經驗結合在地優勢，助投資人搶進創新科技企業的投資錢景。

野村投信副董事長天津啟介（Keisuke Amatsu）表示，野村資產管理在主動式或被動式投資均有豐富的經驗以及多元化的產品，自1995年5月在日本推出首檔ETF，也是日本的第一檔ETF後，迄今野村資產管理已有70檔ETF；以AUM（資產管理規模）而言，野村資產管理旗下ETF市佔率為44％，若以交易量而言，佔比更高達70％，均為日本的第一名。

野村資產管理的ETF整體規模逾2,200億美元，約為台灣整體ETF規模的兩倍，顯見野村資產管理的實力雄厚。天津啟介指出，對於野村投信加入台灣ETF市場，野村資產管理不僅樂觀其成，更是全力支持，未來野村投信所推出的ETF也將借重日本經驗，期望將最好的產品提供給台灣投資人。

野村投信投資策略部副總經理張繼文說明，台灣ETF市場或許不缺少主題型的產品，但大多數的ETF只集中在1個～2個主題，投資廣度受限，當市場在各主題之間輪動時，單一主題型ETF容易錯失機會。00935所追蹤的「台灣創新科技50指數」，採用FactSet RBICS Level 6創新科技次產業，歸納為11項創新科技主題，不錯過任一主題的成長機會。

2015年以來每一年度創新科技主題表現最佳的前三名常是輪動，半導體、AI/機器人、電動車、大數據、金融科技、資訊安全等主題在不同年度互相爭輝，今年以來，先前未曾位居前三名的元宇宙異軍突起，表現僅次於半導體。若投資固守於單一或少數的主題，往往會錯失新科技應用帶來的大行情。在成份股的篩選上，00935更有獨到之處。