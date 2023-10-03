台股先蹲後跳 AI仍為主旋律

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市場觀察：美國就業市場穩健且具韌性，通膨下降速度緩慢，導致9月聯準會利率會議後「鷹派」程度超乎市場預期，美股連日下挫。儘管市場預期升息已告終，且樂觀看待明年將大幅降息，但本次會議後信心再度被澆熄。從聯準會釋出之點陣圖顯示，明年度降息幅度大幅低於市場預期，10年期公債殖利率隨即大幅反彈，一度攀升至4.6％以上水準，市場緊張情緒再度升溫。

美股上半年強漲，全球股市也跟著受惠，但漲多後的第三季，評價過高且缺乏更多利多刺激下，整季走勢趨向震盪整理。尤其與美股連動度較高的台股，在外資持續賣超下，整體走勢相對疲弱，惟在內資買盤持續進駐下，低點仍有所支撐。

盤勢分析：

就台股基本面觀之，雖然8月景氣對策信號仍維持藍燈，但領先指標年增率已翻正，來到0.14％，象徵景氣最壞時間已過。就時間序列分析，台股自去年10月反彈以來，至本月已達13個月，時間上面臨轉折機會。後續仍須觀察美國10年期公債殖利率走勢，若持續走高，則股市將相對承壓；另本月10日前上市櫃公司將陸續公告9月營收，表現好壞亦將影響股價走勢。

近期外資與內資持續上演土洋對作行情，成交量能亦呈現萎縮，融資餘額仍未見減肥，研判台股呈現先蹲後跳走勢機率較高，預估第四季大盤將在16,200-17,500點大區間震盪。惟隨著年底消費旺季來臨，加上AI陸續有新應用問世，屆時對台廠將帶來新一波動能。

操作建議：

近期蘋果公司剛發布新款手機iPhone15系列，初期銷售狀況比原先預期亮眼，相關蘋果供應鏈有望受惠。同樣地，華為危機已有好轉，市場除關注蘋果供應鏈之外，華為供應鏈在第四季也值得期待。

中長線趨勢產業，仍持續看好AI概念股的表現，尤其台灣具備完整上中下游產業優勢，在全球供應鏈中扮演關鍵角色，隨海外需求持續炙熱，樂觀看待台廠未來的業績展望，其中最看好AI伺服器相關之散熱、封裝、PCB及CCL（銅箔基板）等零組件廠商，以及ASIC（特殊應用晶片）未來表現。

另外，台股殖利率冠全球，且財務體質亦佳，長期穩健配息之公司將受到投資人青睞，鎖定高殖利率、本益比低之個股，可望坐收股息與資本利得之收益。