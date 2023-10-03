森崴能源 國際綠電布局告捷

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森崴能源（6806）國際布局再下一城，宣布與日本CHUGOKU電力公司和越南再生能源開發商（BB Power Holdings，簡稱BBPH），三方共同簽署投資合約（Investment Agreement），攜手投資越南再生能源電廠，第一期規模逾200MW。

森崴能源第一階段投資金額達3,890萬美元、約新台幣11.67億元，持有約35％股權。

森崴能源總經理胡惠森指出，再生能源是服務業，服務業要國際化。為了開發海外再生能源業務，森崴能源與國際策略夥伴攜手投資海外潔淨能源案場，去年也與日本CHUGOKU電力共同前往大洋洲開發斐濟風力發電再生能源市場，打通全球再生能源商機。

森崴能源董事會日前通過新增投資越南再生能源案，第一階段投資金額達3,890萬美元、約新台幣11.67億元。

三方以共同投資入股方式，參與投資越南當地的開發案，其中森崴能源持股35％、日本CHUGOKU電力35％，BBPH占30％。BBPH是越南BB集團子公司，已累積近1GW營運和管理經驗。涵蓋水力、太陽能和風力等多方面綠能電力技術。

根據官方估計，越南太陽能潛力約為963GW，從現在到2030年，太陽能發電的總容量預計將增加4,100MW。2050年總裝機容量168,594～189,294MW，發電量252.1～291.5億kWh。2030年時，陸上風電容量達21,880MW，海上風電約6,000MW。在技術發展、電價和輸電成本合理的情況下，規模可能會進一步擴大，2050年海上風電上看70,000～91,500MW。

為了延伸台灣離岸風電市場規模，並可承接全球數千億美元的龐大海事工程商機，森崴能源2021年與新加坡海事工程團隊合資成立「新加坡寶崴海事工程公司」，森崴今年注資後取得控制權，並斥資上百億打造國際船隊，員工除了培育台灣年輕人，並且還來自新加坡、德國、荷蘭、丹麥、印度、馬來西亞、越南、緬甸籍等，是本土離岸風電團隊中，第一個自組國際海事工程團隊和國際船隊的業主。