光洋科HAMR解決方案 營運新引擎

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隨著PC、手機等裝置資料量成長，推動市場對大容量硬碟需求，硬碟廠商積極轉向新HAMR（熱輔助磁記錄）技術發展，光洋科（1785）是全球最大儲存媒體靶材廠，該公司表示，已為客戶最先進的HAMR技術提供最佳解決方案，預期將是未來營運回升重要動能。

在營運布局上，光洋科表示，電子產品愈趨複雜、需要更多合金材料及創新解決方案，在地供應重要性提升、產業愈趨重視循環經濟等因素下，光洋科將聚焦半導體、資料儲存解決方案二大產業，作為未來公司主要營運成長動能。

其中雲端時代使數據爆炸性成長，帶動大容量硬碟需求持續提升。光洋科指出，傳統硬碟（HDD）的低成本、大容量特性，與具高性能的固態硬碟（SSD）為高度互補，光洋科預期，在成本誘因下，未來十年數據中心或企業伺服器客戶仍會傾向使用傳統硬碟。

光洋科指出，PMR（傳統磁性記錄）技術在提升硬碟容量上已達極限，硬碟廠開始轉向新的HAMR技術發展，全球硬碟大廠中，Seagate宣布在2023年底前推出業界首款使用HAMR技術，推出容量超過30TB的硬碟；Western Digital也表示，未來大容量硬碟也將採用HAMR技術，光洋科指出，該公司已為客戶最先進的HAMR技術提供最佳解決方案，將有利明年營運回升動能。

目前有愈來愈多的AI語言模型正被開發中，AI之訓練及其機器學習所需之資料儲存需求逐漸增加。

市場法人指出，這一波產業修正，預料到明年上半年都將維持目前相對平緩局面，已見到產業朝健康方向好轉，光洋科聚焦半導體、資料儲存解決方案二大產業，未來需求動能可望恢復，且就中長期來看，半導體產業可望維持強勁成長，也將有利明年光洋科營運回升。