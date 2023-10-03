信邦9月回神 創同期新高

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電子零組件廠商信邦（3023）9月營收回神，以28.02億元，寫下歷年同期新高，也連帶推升第三季、累計前三季營收同登歷年同期新高，然因7、8月營收基期較低，第三季營收僅拿下歷史第三高，終止連二季營收創歷史新高的紀錄。

信邦2日公布9月營收，單月營收以28.02億元寫下歷年同期新高，較上月的27.54億元成長1.73％，也較去年同期27.88億元成長0.51％；第三季合併營收為82.64億元，較第二季減少5.71％，與去年同期相比成長1.02％；累計前三季合併營收為255.42億元，較去年同期成長12.79％，第三季單季和累計前三季營收分別達到82.64億元、255.42億元，均為歷年同期新高。

信邦指出，9月合併營收呈雙增，主要是拜汽車、綠能、通訊及電子周邊等產業銷售回溫之賜，以銷售金額計，分別較8月成長3.13％、13.83％及3.37％；若以今年前三季的營運表現言之，相較於去年同期，則以汽車、綠能、工業應用產業表現為佳，其中尤以綠能產業為最，成長了38.62％，其次為汽車產業成長29.34％、工業應用產業亦成長了11.13％，至於醫療及健康照護產業表現則大致持平，呈年減1.9％，相形之下，通訊及電子周邊產業則較為疲弱，呈年減15.2％。

如以產業別銷售分布言之，綠能產業占合併營收30.93％；工業應用產業占27.73％；通訊及電子周邊產業占18.15％；汽車產業占14.81％；醫療及健康照護產業占8.38％。

法人指出，因消費性電子需求不振，信邦第三季旺季表現不如預期，原本就在預料之中，惟其9月營收略優於8月、第三季營收82.64億元也落在82億元至85億元的預期區間內，表現仍算是符合預期。

展望第四季，隨淡季效應逐漸發酵，法人推估，信邦第四季營收應會落在78億元至80億元間，略遜於去年同期的80.04億元，惟仍可望保有歷年同期次高的水位。