川湖 買盤押寶成交帶量

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川湖（2059）受惠於AI股集體反攻，2日股價勁揚逾8％，終場重新站上900元整數大關，三大法人均買超川湖，合計單日買超張數485張，不僅日K翻紅，成交量也創下3,477張的近日最大量。

9月營收公布在即，買盤押寶9月營收，川湖單月營收已經連續二個月成長，累計今年前八月營收達33.91億元、年減33.5％，雖然今年整體大環境不景氣，不過川湖看好AI伺服器走向高U數的趨勢，中長期營運仍然看好；川湖今年上半年每股稅後純益繳獲利逾一個股本成績單，達12.3元，獲利仍然穩健。