萬潤 短多搶進收復季線

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萬潤（6187）在9月完成W底形的打底完成之後，籌碼面已相對乾淨之下，近日股價在市場看好該公司後市營運展望及接單題材下，連續二日拉出漲停板，上周股價觸及季線之後，2日一舉放量站上季線關卡，收在124元，寫下約一個半月新高水位，目前站穩所有均線之上，且日KD及日MACD均呈現交叉向上，有利後市表現。

今年在AI浪潮下，CoWoS產能需求全面引爆，台系設備商也全面受惠，萬潤主要產品為點膠機、AOI、植散熱片壓合機等，由於市場傳出該公司CoWoS相關訂單第四季可望開始出貨，吸引短多資金搶進卡位。