NIKE財報優 紡織供應鏈同樂

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NIKE供應鏈近期營運

美國運動品牌大廠NIKE公布財報獲利優於預期，國內紡織業供應鏈儒鴻（1476）、廣越（4438）、冠星-KY（4439）、利勤（4426）等，多已感受運動盤客戶下單動能逐漸增強、長單比例提升，下半年營運可望「逐季增」。

NIKE為儒鴻前三大客戶之一。儒鴻表示，主要客戶從去年下半年就開始庫存調整，經過一年多的庫存去化，庫存觸底的時間點浮現，近期補庫存的力道開始出現，近期明顯感受到美系客戶長單增加、追加單力道出現。

儒鴻指出，客戶第三季追加單浮現，營收表現估可較第二季成長，第四季進入傳統旺季，營收續增溫，有望攀上今年高峰。

廣越也感受到運動品牌客戶的回溫。廣越指出，主要客戶近一年來積極去化庫存，採購態度穩中帶堅，後續對其他運動品牌客戶也將會有激勵作用。

冠星主要提供運動服飾機能性棉混紡針織布，先前營收有5成是來自Adidas，年前更已打入NIKE供應鏈。

冠星指出，ADIDAS、NIKE等全球品牌運動服飾廠的財報表現優於市場預期，接下來就會備年底節慶活動、明年奧運訂單。依此時間排程，冠星認為，第三季的營運成長仍不明顯，要等到第四季才能確定，但明年上半年成長動能肯定會大幅彈升。

利勤為全球高科技針織3D織物與染整整合一貫廠的領導商，是NIKE的3D立體織物供應系統中的供應商，主力產品有單層網布、立體織物，目前應用以運動鞋材為主。過去2～3年，利勤營運受到疫情、品牌客戶庫存的影響滑至谷底，出現虧損；不過今年來隨庫存消化、銷售漸回溫，帶動出貨攀升，下半年隨市場回溫、市場運動盤訂單增加，營運可望穩定成長。

市場指出，受惠於明年即將舉辦巴黎奧運，國內運動盤服飾供應鏈訂單應會逐步增加，在產業環境較為嚴峻且變動快速的情況下，相關企業的營收獲利預期可恢復成長軌道。