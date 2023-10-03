統一、福壽、大成 搶賺寵物財

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食品廠前八月營收

看好國內寵物比人多、一年高達600億元的相關商機，食品大廠包括統一（1216）、福壽（1219）、大成（1210）等近期不約而同推出寵物飼料新品，以期打造另一成長新動能。統一的「寶多福」高居國產寵物飼料第一品牌，近期推新品Petlife，主打高端市場，欲藉此穩固成長動能。

統一強調，寵物飼料是旗下最具成長潛力的品類之一，其中主打營養機能的「寶多福」品牌、主打經濟實惠的「寶貝狗」品牌長銷多年，今年再布局高端寵物食品市場推出Petlife，在乾糧中加入食品級配料。

統一指出，越來越多飼主喜歡加料讓毛孩吃的更好，尤其以凍乾、鮮食為加料首選，而觀察市面上凍乾產品雖然很多，但是品質參差不齊，售價又高，因此決定要研發出更安全、更多元營養而且價格負擔得起的超級凍乾飼料「Petlife」寵物食品，首波推出晶饌纖蔬肉糧系列，期建構成長動能。

福壽今年不僅大舉參與台北寵物展，旗下多個熱門寵食品牌包括博士巧思、艾思柏、自然禮讚、MIX什錦，及專業處方寵食品牌 「首護」均發表年度新品。福壽在寵物食品相關領域發展近40年，為全台唯一擁有「處方寵物食品」開發能力的本土專業廠，旗下專業品牌首護（ADVOCARE）主要針對為腎病所苦的寵物推出照護處方食品，艾思柏無穀寵食系列則是專為毛孩調配專業營養照護配方，截至目前為止相關寵物食品業績更是倍數成長。

大成也看好台灣寵物市場龐大商機，旗下寵物飼料品牌GOMO今年亦首度參與台北寵物展，且準備於台南柳營重金打造寵物生產廠，擴大生產乾濕糧、零食及保健產品。由獸醫師與動物營養團隊設計的GOMO PREMIUM系列寵物食品，更是領先業界使用醇厚雞精製造的保健食品，估計未來寵物相關食品包含健康飼料與保健品會是兩大趨勢。