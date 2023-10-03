豐興鋼筋 連六周開平盤

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豐興（2015）2日開出本周盤價，包括鋼筋、廢鋼、型鋼都維持平盤，已是連續第六周開平盤。豐興指出，9月下旬買盤進場，各鋼筋廠都有訂單進帳，下游業者購買態度也轉趨積極，市場仍維持樂觀的溫度。

不過有業者指出，訂單熱絡可能是因為推出「專案價」，但從成本來看，鋼筋應該漲價，否則限電解除後產能提升，鋼筋價格還可能不漲反跌。

2日豐興開出的盤價維持平盤，其中鋼筋牌價每噸1.97萬元、廢鋼1.13萬元、型鋼2.63萬元。豐興指出，由於原料價格持穩且新台幣貶值，下游不看壞後勢，所以持續開平盤。此外，9月下旬買盤進場，各廠均有相當程度的訂單進帳，下游業者詢價購買的態度也轉趨積極，市場尚維持樂觀溫度。

不過有市場人士憂心指出，鋼筋現在價格屬於「該漲未漲」，9月下旬中南部鋼廠紛紛推出鋼筋「專案價」，中部每噸1.89萬元、南部更低至1.87萬元，促成9月下旬一波買氣，但從原物料來看，美國廢價格走勢明平暗漲，與國內的廢鋼價差擴大，10月限電結束後鋼廠恢復正常產能，國內廢鋼有調漲空間，鋼筋也應該漲價。

此外，部分國內鋼廠已開始調漲部分型號鋼筋價格，俄羅斯進口鋼胚也因加了出口稅而漲價，美國進口廢鋼價格雖然持平，但在新台幣貶值下實際上也是漲價。

上游的廢鋼成本變高，也代表國內鋼筋應該調漲因應，但國內鋼廠之所以不漲鋼筋價，業內人士指出，只要鋼筋漲價買氣就變差，致使鋼廠不敢隨意提價。