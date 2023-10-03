台船辦私募 鎖定五大公股

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台船（2208）2日股東臨時會通過辦理私募普通股增資案，授權董事會於不超過3.75億股額度內私募普通股，將用於充實營運資金及償還銀行借款。台船去年轉虧，且虧損高達35.48億元，主要承造單艘或首艘艦艇，大幅提高生產成本，台船也希望向政府爭取國輪國艦國造獎勵措施。

台船私募對象鎖定五大公股，包括經濟部、耀華玻璃公司管理委員會、行政院國家發展基金管理會、中油、財團法人國防工業發展基金會，將於股東臨時會決議之日起一年內分次（至多三次）募集。

為配合政府政策，台船承造首艘船艦，包括新型兩棲船塢運輸艦原型艦、1,000噸級巡防艦首艦、大型海工船環海翡翠輪等，迥異於傳統商船且複雜度高，又缺乏學習曲線效應，加上通膨、原物料與設備價格高等外在不可抗拒因素，造成鉅額虧損。

但長期看，這些造船經驗都可轉換為商機，造價上百億的環海翡翠輪就是一例，目前大型海工船在國際搶手，環海翡翠輪是全球第二大、亞洲最大風電浮吊船，也是台灣首艘風電施工船，目前市場上日租金高達30～40億歐元，估計10年後可回本。

又如台船號召百家廠商組國家隊，歷時七年打造首艘自製潛艦原型艦「海鯤號」，將在明年開始進行各項測試，據了解未來還有7艘潛艦後續艦建造案，可望採行機密採購方式，委由這支潛艦國家隊量產，概估預算高達2,000億元。

因應IMO淨零碳排新規，將鼓勵航運業者加快綠色轉型，台船擁節能、智慧船舶的技術優勢，也有能力承造甲醇燃料船，也在爭取長榮、陽明海運中小型支線貨櫃船訂單。陽明董事會將討論打造6艘2,000TEU貨櫃輪，長榮估有20～30艘1,000～3,000TEU支線船需求。