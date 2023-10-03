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皇昌 強攻漲停站上短均

皇昌日線圖
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皇昌（2543）進入工程入帳高峰，獲利大躍進，吸引外資及法人逢低承接，近一周來量能增溫，2日股價強攻收漲停價15.8元，站上所有短均線之上。短期的周、月、季線趨勢持續上揚走高，9日KD趨線近日可望重新交叉往上，量能增溫，各短線技術指標多呈多頭排列。近期若能持續放量清洗前波高點16元之上短套浮額，股價可望繼續攻高。

上半年獲利大成長，下半年進入工程入帳旺季，8月EPS達到0.17元，較去年同期大增525％。市場預期，手中在建工程金額高，今年全年的獲利可望創下近十多年來新高。

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