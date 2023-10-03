國統 成交放量多方氣盛

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國統（8936）挾著在手工程的業績，2日無畏外資賣超，以平高盤開出之後，便逐步走高，終場收35元，漲幅6.22％。

就日線來看，今年7月18日爆量回跌之後，從8月14日到9月27日進行複合式W底整理，9月28日的中紅K棒突破W底頸線，10月2日成交量放大到10,398張，收了一根中長紅K棒，雖然留上影線，但是2日的開盤，就開在反壓季線33元之上，顯示多方短期內的力道強勁，目前5日、10日及30日短期均線揚升成短多架構，但是由於股價即將進入前波大量套牢區，未來的走勢也會相對的震盪。