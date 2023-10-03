聯策11月掛牌 2024向錢衝

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聯策小檔案

PCB暨半導體設備廠聯策（6658）將於11月上旬掛牌上市，今年雖受整體景氣衝擊、客戶對設備的評估拉長，營運將蹲低，惟隨著PCB產值2024年重啟成長、客戶轉移至東南亞建廠帶動設備需求，聯策可望跟隨客戶重返高峰，法人預估，聯策今、明年營運可望先蹲後跳，2024年挑戰回到歷史高檔。

聯策資本額達3億元，透過與家登大聯盟之一的迅得（6438）換股、現增引進全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958），目前迅得持有聯策9.96％股權，臻鼎持股8.12％，股東陣容堅強。

聯策2日舉行媒體茶敘，董事長林文彬看好PCB供應鏈轉移，帶動智慧製造設備的需求，預估PCB客戶在東南亞的建廠行動約需一年至二年，2025年將步入營運高峰。

今年受到景氣疲弱衝擊，不少PCB客戶調整生產計畫，聯策坦言，今年營運將蹲低，據管理階層估計，ABF濕製製程受大環境動盪而延後的金額達1億元，公司認為影響比率不大。

聯策2002年成立之初為設備代理商，逐步發展自有技術雙向深耕，目前三大主力產品線為AI機器視覺設備、濕製程智慧化、生產智動化產品，聯策以「AVRIOT」品牌提供客製化設備，公司自製設備或客戶既有設備進行影像AI及數據AI等應用，使設備資料橫向串聯上傳，整合為分析／利用之數據，此PCB智慧製造技術為台灣領先。

由於智慧製造在半導體、PCB行業逐漸成為顯學，因此聯策的客戶群除既有的全球百大PCB廠之外，也打入國內8吋晶圓廠，預計今年第四季開始交貨，初估半導體營收占比約5％，中長期營收占比將持續拉升。

聯策2022年營收繳歷史新高成績單，達16億元，毛利率達25％，為三年來新高，每股稅後純益3.97元，上半年受大環境影響客戶購置設備的意願下滑，但轉向整廠生產流程改造優化，激勵聯策上半年生產智動化訂單大有斬獲，營收占比從20.25％大幅提升至30％。

聯策預期，PCB景氣下半年可望逐季回溫，伺服器通訊板將率先反彈，載板依半導體景氣有待落底，整體來看，第三季可望持平，預期第四季啟動成長。

法人則預估，2024年PCB產值可望重回成長，幅度上看8.1％，加上客戶於東南亞建廠帶動的設備需求，最快於2024年第四季發動，預期聯策明年營收可望重返16億元新高水準。