車用新品續旺 界霖Q4營收維持高檔

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導線架廠界霖（5285）第三季營收可望較上季回升，界霖在車用新產品出貨可望在第四季持續貢獻，預期第四季營收仍將維持今年單季高檔，今年在日本及馬來西亞廠均有擴產動作，預期明年將重拾成長動能。

功率導線架廠界霖進入下半年之後，單月營收明顯加溫，7、8月營收分別寫今年以來單月營收最高及次高，均在4.5億元以上，市場法人預期，該公司9月營收仍可望維持前二月高檔表現，並估計第三季營收將有明顯優於上季的成長表現。

在獲利展望方面，市場法人指出，雖然終端需求沒有明顯的回溫，但該公司今年以來不僅新案量能依然充沛，並持續進行產品組合優化，並篩選毛利率明顯偏低的訂單，再加上原物料銅價走勢趨穩，都有利該公司毛利率表現，因此預期界霖第三季毛利率有望持平上季，甚至有機會小幅拉升。

此外去年底以來雖然市場需求明顯趨緩，但界霖看好未來中長期市況之下，仍在今年積極進行擴產，目前馬來西亞、日本建廠計畫穩步進行中，該公司也規劃，未來在新廠建置完成後，能提供最佳的產能配置，因應客戶在全球布局、就近供貨的需求。同時，原有的馬來西亞廠區也積極在進行設備汰舊換新，進一步提升智慧製造能力，以提升生產效率，及時滿足當下客戶需求。

以生產基地布局來看，界霖目前在高雄楠梓、中國蘇州、日本、馬來西亞皆有營運據點，法人估算，日本、馬來西亞占整體業績達約3成，市場法人預期，在今年擴產後，未來有機會增加5％～10％營收，也是未來營運重拾成長的重要動能。