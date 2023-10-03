近一年庫藏股 7件執行率100%

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臺灣證券交易所最新統計，過去一年上市公司執行庫藏股計有26件，其中，台數科（6464）、台泥（1101）等七件執行率達100％；另有八件執行率逾50％，蔚華科（3055）、IKKA-KY（2250）及宏齊（6168）等三件執行率更低於10％。

去年10月剛好是台股前波低點，其間指數最低觸及12,629點，當月收12,949點，隨後指數一路反彈，至今年7月間，最高上探17,463點，近來指數小幅拉回，9月底收16,353點，期間指數高低相差4,834點，由於指數仍在相對高點，且指數緩步上揚，因而上市公司執行庫藏股並不算多。

證交所統計，自去年10月1日起至今年9月30日止，上市公司執行買回庫藏股計有26件（24家公司），已期限屆滿或執行完畢或終止執行件數計有23件，燁輝、王道銀行及大量等三家執行期間尚未結束。

在近一年期間，買回庫藏股執行率達100％，計有台數科、一詮、國光生、台泥、華東、精成科及高興昌等七件；執行率90％以上有建漢、可成，另來頡執行率85％，精金、洋基工程、科定、麗豐-KY及燁輝等各在50％～75％之間。

此外，買回庫藏股執行率低於50％，計有蔚華科、IKKA-KY、宏齊、威致、燁輝、海悅、瑞軒、台驊投控等八件，而蔚華科、IKKA-KY及宏齊等三件執行率更低於10％。

證交所表示，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。

證交所表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」（https://mops.twse.com.tw/mops/web/t35sc09）查詢相關資訊。