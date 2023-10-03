長聖 9月營收再創高

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長聖近年財報

長聖（6712）營運報佳音，自結9月合併營收8,719萬元，再創歷史單月新高，交出月增10.6％、年增50％的佳績；累計前三季營收5.03億元、年增12.4％，由於訂單能見度已到明年3月，法人看好長聖全年營收將延續創新高力道，獲利則可望翻倍成長。

長聖連續九個月營收都出現增長，目前細胞委託製造服務已推廣至16家醫院，累積接受細胞治療患者超過600位，占全台自體免疫細胞療法總收案數的60％，隨著合作醫院及採用病患人數成長，長聖預估，今年第四季業績將會比第三季好。

長聖總經理黃文良表示，長聖陸續優化與推出新的自體細胞治療產品，且隨著第二代樹突細胞疫苗通過且毛利率提高10％～15％、合作醫院及核准案件數增加，將可帶動明年營收成長，預計明年營收會比今年更好。

另外，長聖旗下異體免疫細胞新藥CAR001（CAR-T），已於今年9月21日獲美國FDA核准進行Phase I/IIa臨床試驗，成為全球首例通過進入人體臨床試驗的異體HLA-G-CAR-BiTE細胞療法，開啟癌症治療對於晚期及難治性實體腫瘤（包括大腸直腸癌、乳癌、肺癌和腦癌）的劃時代新療法，有機會成為全球第四個開發治療實體腫瘤的異體CAR-γδT療法之一生技公司，目前已經有多家國際藥廠商談技轉授權中。

黃文良表示，長聖的CAR001因具有可現貨供應的優勢，將朝中價位開發為主，使得細胞治療價格更加親民和普遍應用的機會。CAR001是由自動化大量製備製程下，具備全面的生產能力，這包括從健康捐贈者細胞採集、電轉染、改造到大規模生產的完整過程，這一站式的開發到生產能力使公司能夠符合法規單位管控產品的品質，提高產能。