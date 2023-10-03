期貨多單 外資轉為加碼

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上周五美股漲跌互見，美國8月核心PCE（個人消費支出物價指數）創2020年11月以來最小月增幅，推升聯準會（Fed）今年不再升息的預期，原先眾議院提交避免美國政府關門的臨時撥款法案未通過，市場陷保守觀望，但隨後參議院於上周六晚間加班通過該臨時法案，解除美國政府關門危機，同步激勵台股中秋節過後啟動補漲行情，台指期2日上漲190點收16,557點，期現貨逆價差0.31點。

中秋連假期間美股回神，帶動台股2日呈現開高走高格局，權值王台積電上漲10元領軍上攻，AI概念股也全面勁揚，其餘強勢族群還包括車用電子、電動車概念股，加權指數終場上漲203點或1.24％收16,557點，外資現貨終止連九賣轉買超63億元，多方否進一步補量突破為短線觀察重點。

技術面來看，台指期2日呈現開高走高格局，接連收復短期均線以及半年線，不過月線則是得而復失，終場漲幅收斂上漲190點，以十字紅K棒作收、日K連三紅；目前指數底部緩步墊高，稍稍化解破底危機，短線震盪整理過後仍有機會再上攻。

價差方面，台指期轉為逆價差0.31點，電子期轉為逆價差0.33點、金融期正價差縮至1.85點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,485口至4,415口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3,072口至7,012口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,348口至7,644口。

選擇權部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.87升至1.13，VIX指數下跌0.52至13.99，整體選擇權籌碼面偏多。