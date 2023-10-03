陸經濟放緩 A50期貨保守看待

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

世界銀行於周末公布的半年展望報告中指出，鑒於中國經濟重啟所帶來的反彈效果漸緩、巨額債務以及房地產業疲軟等因素，正持續拖累中國大陸的經濟成長，雖仍延續看好大陸今年GDP成長可望達到5.1％的預期，但卻將明年的GDP成長預期，由先前的4.8％下調至4.4％。

與此同時，中國9月製造業活動擴張速度放緩，儘管產量部分有見提升，但外部需求疲軟仍對產業前景構成一定壓力。根據最新數據顯示，中國9月製造業採購經理人指數（PMI）自前月的51.0略降至50.6，低於市場預期，雖整體工廠產出和新訂單仍處於擴張區間，不過在出口訂單方面已連續第三個月陷入萎縮。

而在服務業PMI數據方面，儘管大陸當局已嘗試採取一系列救市措施，9月的成長速度仍創今年以來新低；市場預期，隨著被壓抑的夏季旅遊需求釋放消退，服務業活動恐怕已然失去成長動力。

技術面來看，A50指數期貨近期持續落於5月以來的橫盤區間底部震盪遊走，隨著季線逐漸下移，盤面持續壓縮，整體呈現三角收斂型態，趨勢性行情一觸即發；不過，目前技術指標仍見多空交錯，量能方面也因連續假期出現明顯萎縮，市場多空趨勢仍須靜待連假歸來後的關鍵動能表態，故建議投資人暫以橫盤震盪的格局保守看待。（國票期貨提供，黃彥宏整理）