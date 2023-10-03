原油期貨 回檔震盪整理

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上周五美國經濟數據方面，扣除波動劇烈的食品與能源項目後，8月核心個人消費支出物價指數（PCE）月增0.1％、年增3.9％，創2020年底11月以來最小月增幅，聯準會（Fed）首選的通膨指標降溫，引發人們猜測Fed今年不會再升息。

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）周五指出，利率或處於峰值，預計2023年美國通膨率為3.25％、2024年約2.5％、2025年將降至2％目標。

整體而言，美股9月和第三季吞下敗仗，標普500指數月跌4.9％、那指月跌5.8％，均創下2022年12月以來最差月，兩大指數分別季跌3.7％和4.1％，道瓊指數為2月以來最差月份，月線收黑3.5％、季線挫2.6％。目前美股三大指數期貨的技術面來看，三大指數走勢跌深後轉為反彈，但尚未明確轉強。

油價部分，原油期貨價格上周五收低，但月線、季線均上升，原油價格過去四個月持續上漲，供應趨緊成市場焦點。分析指出，沙烏地阿拉伯6月決定自7月起，每日減產100萬桶，隨後將該舉措沿用至年底，這是油價上漲的主要催化劑；目前技術面來看，走勢漲多之後轉為回檔震盪整理。（兆豐期貨分析師謝侑呈提供，黃彥宏整理）