台達電、康舒權證 雙旋風帶飛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搭上AI以及車用需求，台達電（2308）預期下半年AI電源和電動車的營收持續成長，在產能不斷擴充下還會有一波大爆發，明年整體業績目標依然看俏，可望年增雙位數；康舒（6282）則受惠美系及日系車廠產品出貨持續放量，加上收購ABB集團旗下的電源轉換部門，下半年營收及獲利均可望優於上半年。

電動車用、AI高速運算發展，對於大瓦數的電源供應器產品需求上揚，然而高功率傳輸的安全性技術門檻，在市場競爭者不多，台達電成為其中佼佼者。

台達電8月營收364.36億元，創歷史單月次高，今年前8月累計營收為2,658.2億元、年增10％，法人看好台達電AI、電動車、儲能等產品帶動營運動能。

除了AI題材，台達電與美國GM車廠攜手開發超高速電動車充電器，也是許多傳統大車廠電動車的家用充電器供應商，涵蓋賓士、福斯、通用、豐田等全球十大車廠逾7成的品牌訂單。

康舒8月營收33.86億元，月增26.4％、年增57.3％，受惠於新併入子公司的營收挹注，貢獻8月單月營收明顯成長，年減幅度大幅收斂，該子公司為原ABB電源轉換部門，客戶涵蓋IBM、谷歌、思科、HPE及亞馬遜等大廠，讓康舒在北美市場5G電信網通、AI伺服器與資料中心有完整的市場布局。

受惠於終端消費市場需求略有回溫，康舒的消費用電源8月營收較上月有所成長、占比27％，企業用電源8月營收則占41％，主因新併入子公司的業績挹注，營收較去年同期也明顯增加，法人預期，康舒今年電動車事業營收可望成長2～3倍。