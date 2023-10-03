旺季+匯兌利多 堤維西、帝寶發光

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受惠於疫後大解封，駕駛汽車出遊需求量大增，加上北美地區進入傳統AM（售後維修）零件旺季，外界看好汽車維修的零件採購量增，國內AM車燈廠堤維西（1522）、帝寶（6605）可望受惠，兩公司8月營收寫下亮眼佳績，加上第3季淡季不淡、新台幣近期走貶優勢下，隨著步入傳統旺季，法人看好AM車燈廠後續業績將持續發酵。

堤維西8月營收18.2億元，改寫單月新高，年增19.26％，今年前8月累計營收128.04億元，年增1.27％，除進入北美旺季（第4季至明年首季），下雪致車輛碰撞機率高，去年12月起美國前二大汽車保險公司State Farm也因使用AM廠的撞車零件供換修賠付，加大賠保範圍，外界看好業績受惠。

堤維西2日股價拉升翻紅上漲0.92％收44元，站穩所有均線，外資買超2,510張，已連3日加碼。

帝寶則受惠美國汽車保有量增加、使用年限延長等，8月營收15.97億元，月增10.56％，年增4.19％，前8月營收121.47億元，年增7.14％，法人估帝寶第三季出貨將維持淡季不淡。帝寶2日股價開高上漲3.36％收138.5元。

法人指出，帝寶與堤維西兩廠都受惠於State Farm 擴大採用AM，由於最早美國相關的保險都規定車子必須使用原廠零件，損壞才能理賠，而如今副廠零件也被納入投保範圍，讓AM廠開始受到重視，為台廠帶來長線營收動能，另由於國內AM廠大多為短、急單外銷產品，近期受到台幣持續走貶，業外預期將有不錯的匯兌收益，將挹注公司未來的營收。