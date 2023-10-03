台股科技基金 逢低加碼享甜頭

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台股上市櫃公司今年獲利衰退持續下修為3成左右，投信法人分析，明年有望重回成長，在AI狂潮帶動下，台股科技股明年獲利大躍進，成長幅度皆達二位數，獲利年成長率估計可達27％，後市漲升動能看俏，建議逢低加碼台股科技基金。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，根據Next Move Strategy Consulting的數據，AI市場在未來十年將會有強勁的增長，產值預計將從1,000億美元，成長到將近1.8兆美元，比現在多出近20倍的產值。就盤面分析，指數與個股或許激烈調整，但下半年基本面優於上半年，明年又優於今年的景氣，對台股後市無須悲觀。

預期個股表現將優於大盤表現，類股操作看好七族群，即AI相關成長受惠股、Apple新產品供應鏈等族群、谷底回升的記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技族群、光通訊產業等、6月～7月被錯殺且基本面與配息仍佳族群的零售與觀光等。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，AI帶動的相關供應鏈中長期看好，但短期供貨瓶頸仍在先進封裝的產能，市場預期明年中產能才會明顯開出。台灣廠商中長期將顯著受惠，包含擅長伺服器組裝代工的台灣PC業者，及組裝、散熱、機殼、電源、PCB等供應鏈全面受惠。

AI伺服器帶動產品規格的提升，有助整體台廠的產值提升，並促進獲利結構的優化。生成式AI需求大幅增加，有助相關供應鏈的成長，中長期仍有助半導體業復甦。

野村e科技基金經理人謝文雄認為，過去當台灣GDP來到波段高點時，加權指數通常會在之後的一至兩季來到高點，預計明年第一季來到相對高點，台股明年應仍有高點可期。建議保持耐心，趁著市場整理時，選擇能真正受惠長期趨勢如AI、電動車、綠能等的企業逢低布局。