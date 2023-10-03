外資9月大賣超 新興亞股失血110億美元

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全球股市9月利空消息不斷，導致股市信心不足，呈現下跌震盪走勢。法人觀察資金流向，外資9月賣超新興亞股達110億美元，尤以台股遭賣超58.9億美元最多，再來是印度失血19.3億美元，南韓也擴大賣超16.9億美元。

今年以來最吸金的新興亞股是印度，獲外資買超金額151.0億美元，接著是南韓的63.1億美元；賣超以泰國的45.3億元最多，台股也擴大賣超21.8億美元。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧表示，聯準會「放鷹」程度超乎市場預期，美股聞訊後連日走弱，且在外資持續賣超下，連帶影響台股9月下旬走勢較為疲軟，短線仍不脫震盪整理格局，但隨著時間進入第四季旺季，且在基本面仍穩健、選舉行情將啟動下，未來表現空間依然值得期待。

張圭慧指出，儘管人工智慧（AI）概念股近期因漲多而面臨評價面拉回整理的盤整格局，目前正逐步築底中，長期趨勢仍持續向上，且後續仍有新應用問市，可望為相關AI概念股帶來新一波動能，台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，樂觀看待台廠未來的業績表現，建議投資人可靜待籌碼沉澱後分批承接。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市近期因市場對政策臆測干擾，越股呈現回檔，出現較大修正。第三季經濟數據有所改善，FTSE留守越南在新興市場觀察名單之中等利多，中長線來看，越南股市極具成長潛力，後市更令市場期待，投資人可透過越南基金擇機布局，或採定期定額的方式，以等待反彈契機。