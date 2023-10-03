黑偉機械環保節能設備 高評價

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台灣鼓風機專業大廠「黑偉機械」不斷研發創新節能環保產品，包括鼓風機、污泥脫水機，獲得市場高評價，除此2022年開發的「螺旋式鼓風機」已投入生產行列，雖螺旋式鼓風機售價較傳統貴，但節能可高達30％足以彌補電費的成本，在國際綠能潮流推波助瀾下，此新品的貢獻值不斷攀升，占比達總營收之5％～10％、後勢看俏。

黑偉機械總經理林明賜表示，該公司製造的鼓風機走向以「節能與降噪」為訴求，一般鼓風機噪音值平均為75～100dB（A），其中尤以學校、住宅區附近的鼓風機噪音值要求最高，至少要達到75dB（A）以下，但是市面上所設計生產的鼓風機平均噪音值大都未能達標，為此特別設計「隔音罩」、「沈水式鼓風機」降低噪音。

林明賜表示黑偉鼓風機經過30多年發展，應用面已經遍及各領域，舉凡污水處理、燃燒後集塵處理、集塵裝置、粉粒體輸送、水泥、染整造紙設備、真空脫水…等皆適用。

林明賜指出，大陸清零政策雖造成鼓風機銷售衰退30％，所幸仍有汙水配套、化工類養殖類…等鼓風機逆勢成長，他表示多年前研發出螺旋式真空泵，去年又成功開發螺旋式鼓風機如虎添翼，相較於傳統式鼓風機節能可高達30％，堪稱目前對應節能減碳、淨零排放的最佳綠能產品。

林明賜指出，隨著土地日漸稀有、購地成本越墊越高致使污水廠越挖越深，此舉也將讓適用1至2公斤壓力泵的螺旋式鼓風機需求曲線逐步攀升，雖然螺旋式鼓風機售價較傳統貴但節能更高達30％，此舉也可以讓已經購置的業者親身體驗進行比較。

另外，為了協助產業節能減碳研發的「EV高效率節能鼓風機」以及「EVV逆流式真空泵」，能有效降低溫度、降低熱膨脹係數、相對延長機台壽命，真空度最高達到90％（-684mmHg）、泵浦運轉數高達4,500轉，可以降溫並且提高真空度，其它品項包括散氣盤、散氣管等供應養殖業養殖大閘蟹、魚、蝦…等需求，能提高含氧量、增進水產生物的存活率。黑偉機械網址：http://www.heywel.com.tw。