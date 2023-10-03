良得電子營運升級 恢復成長動能

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台灣良得電子（2462）歷經3年整頓後，客戶結構、營收獲利皆得到大幅改善，成長動能恢復過往水準。9月20日舉辦法人說明會，由董事長特助兼發言人江文裕向投資人報告近期營運概況、短中長期發展策略及未來前景展望。江文裕說，良得電將在現有的基礎跟架構下，進行全面升級，包括客戶的升級、產品升級、製造管理能力的升級為營運重點，以優於以往的營收、獲利、EPS更好的表現，來回饋投資人的期望。

客戶升級的部分，良得電同步開發全球品牌成為一級供應商，目前已是歐美品牌相關之電動車、智能、零組件、遊戲機、筆電跟伺服器等之供應商，且新增瑞士滑鼠、電競之國際大廠已經出貨。第二產品升級，則以擴大電動車、智能產品、Data Cable來取代現有毛利低產品，同時開發利基型、伺服器、資料中心的大電流的產品；另外，製造管理能力的升級，良得電也在越南生產，擴大生產基地，工程組織優化、自動化開發、TYPE-C自動化產線持續進行優化。

財務品質方面，良得電目前整體的毛利率在去年第四季已經達12％以上，營業利益率大幅提升至4％以上去年EPS高達1.48元，創近7年來新高。毛利率、營業利益率大幅提升與獲利超前，江文裕指主要來自於開發高毛利率客戶群，降低成本及費用，平均售價的提升，管理及生產效率的提高，整體存貨降幅達45％，降至約1.5個月以下。

在回應投資人提問上，江文裕說到：「不追求高營收，維持高毛利的訂單，是我們最主要的目標，因此今年維持樂觀看法，今年隨新增國際級大廠增量，特別是電動車、智能、資料中心、高速傳輸線等，將迎來公司榮景，第三、四季毛利率預期成長30％以上，營業利率預期成長50％以上。」