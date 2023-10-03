境外美元混合基金 績效靚

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境外各類美元混合型基金今年來前十強

把握市場轉折機會點。法人觀察，今年以來境外各類美元混合型基金前十強，表現分別在13.47％到9.82％不等，策略逾半仍聚焦在美國資產，有四檔則布局全球市場，顯示即使面對市場漲多的拉回調整，資金輪動下，以美國以全球多重資產策略都相對奏效。

安聯投信表示，聯準會連續性升息壓抑製造業與房市表現，但隨著疫情舒緩後，服務業逐漸恢復生氣，進而拉升就業與薪資，支撐經濟表現，全球經濟成長高於預期；第三季企業獲利成長預估持續好轉，美企業獲利預估亦有望逐季修正走升，市場短線拉回，仍看好美股表現。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，考量股票部分可著眼於未來性較佳，折價幅度較大的成長股，搭配可望受惠發債量增溫、且可望跟漲抗跌的可轉債，以及收益率具吸引力，違約風險低檔的非投資級債，可在成長股起風下，以分散策略，掌握成長的同時、也能降低漲勢過度集中的波動風險。

歷史經驗顯示，美國聯準會升息至高點後3到12個月內，股市表現通常為正向。若相較於前幾年，目前可轉債在收益率、波動度表現上更具吸引力，價格也較為接近債底，意味下檔保護可望較佳。

富蘭克林證券投顧認為，全球平衡基金股六債二的配置，採美歐亞三二一比重，可同時獲美歐成熟市場的穩健特性與亞洲市場較高的經濟成長動能；債券側重新興市場政府主權債，在多數新興國家通膨已顯著下滑，甚至有央行已進入降息或達升息頂峰，有利債市在具備較高殖利率下，同時兼具資本利得空間的優勢。

施羅德投信強調，去年6月開始美債殖利率「倒掛」，至今已超過13個月，從過往經驗中，殖利率倒掛顯示經濟有可能陷入衰退，面對這樣的經濟情況，特別是從倒掛回到正常化的這段路程，應該透過靈活的存續期調整，才能有效掌握債券投資的勝率。