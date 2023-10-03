投信Q3發行海外基金 印度出彩

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觀察第三季投信發行的海外基金績效表現，印度基金狂飆，投信法人表示，持續看好印度中長期經濟發展，投資人不妨多留意印度基金投資契機。

統計新台幣計價海外基金，以群益印度中小基金上漲12.9％表現居冠，也是唯一一檔漲幅超過1成，其他包括PGIM保德信全球資源、台新印度、瀚亞印度、群益大印度、統一大龍印、德銀遠東DWS全球原物料能源、野村印度潛力等都有5％以上好表現。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑指出，國際投行JP Morgan近日宣佈將於明年6月將印度公債納入其新興市場公債指數，這也是印度公債首次被納入國際指標債券指數。初期預估佔權重10％，將吸引240億美元被動資金流入印度公債市場，屆時印度公債殖利率將有下降空間，對公股銀行的公債投資部位有利，也有助非銀金融企業資金成本的下滑。

後市印度經濟持續保持強勁，企業獲利近期也獲得上修，短期觀察節慶消費旺季需求向好，即將舉辦的板球世界盃料將進一步刺激民間消費，內需消費相關類股有望表現。中長期多頭格局持續，靜待市場下一個驅動點。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加認為，印度擁有三大優勢，一是人口結構，因總人口持續擴增、中產階級強勁成長；二是改革紅利，過去數年的政策改革努力，在莫迪領導下，改革治理取得重大進展；三是地緣政治，全球地緣政治風險升溫，印度反而受惠，主要在於自大陸移出的製造業轉進，為印度帶來巨大的長期機遇。

瀚亞印度基金經理人林庭樟分析，印度指數創新高後回落到季線，近期重啟漲勢，展望第四季，各項經濟數據續強，印度總理大選明年登場，相關的政策利多、經濟走勢都將牽動印度指數表現。

根據歷史經驗顯示，接近總理大選時，印股都有明顯向上趨勢，具明顯的激勵效應，同期間相對其他新興國家走勢也特別強勁。因本身穩定的政經轉換經驗，與政治對資金的吸引力，建議把握每次拉回或波動，增加對印度基金配置。