升息尾聲 美國投資級債香

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歷年9月美國投資級債發債量

升息進入尾聲，美國投資級債發行量也跟著回溫，歷年9月往往是投資級債供應最強勁的月份之一，投資級債的供應量平均可達1,380億美元，市場預期今年發行額將回穩至1,000至1,200億美元，高於去年同期的810億美元，但仍低於2017年以來平均水準的1,380億美元，顯見未來還有成長空間可期。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，美國投資級債具吸引力的收益率一直是驅動市場需求的關鍵，現階段在聯準會升息週期即將結束的環境下，利率風險相較於過往已有所下滑。

另外，市場多認為聯準會明年降息的機率相當高，推動市場資金提早進場鎖定債券收益率的需求面。

黃相慈分析，近期在美國公債殖利率急升帶動下，美國投資等級債殖利率已經接近6％，美國非投資等級債殖利率達8.7％，債券投資價值浮現，聯準會亦公布第二季國際市場對美國公司債券的需求出現大幅改善，預料在升息循環進入尾聲階段，將有更多資金進駐卡位。

群益A級公司債ETF經理人謝明志指出，由於降息將為長天期美債帶來不錯的收益，今年許多投資人在升息尾聲開始布局債市，但最後一次升息的時間和市場預期有落差，近期美國公債殖利率創高造成美債下跌，反而提供已布局投資人再進場，及未進場的投資人布局良機，美債ETF基金的受益單位不跌反增，預期看好長線收益可期，近期低檔將可望持續吸引資金進駐。尤其近期跌幅較大的20年以上長天期美債，其未來也可望有較大的回升，建議尚未佈局債市的投資人可優先布局。

投信法人強調，美國經濟目前剩餘超額儲蓄不足2,000億美元，整體超額儲蓄水位可能於第三季度耗盡，然而即使超額儲蓄減少，美國家庭資產負債表仍相對健康，主要是疫情為家庭帶來大量現金，並讓家庭減少支出、償還債務等，此外，抵押貸款的償債成本仍處於歷史低位，對於美國投資級債的基本面帶來良好支撐。