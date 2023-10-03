金融次順位債 今年漲相佳

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美國聯準會（Fed）官員發表鷹派言論，上修今明兩年經濟增長、下調通膨預估，高利率維持時間超過市場預期，令債市表現承壓，投資級債近一周小幅回檔。投信法人表示，升息週期近尾聲仍未變，投資級債表現擺脫去年頹勢，今年以來皆呈現上揚，其中又以金融次順位債表現最佳，今年來上漲近4.12％。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，隨市場持續動態調整預期，且升息循環進入尾聲未改變，利率風險仍可望持續減緩，市場波動風險與避險需求並存，資產品質佳的投資級債仍可望吸引資金配置，其中金融次順位債因在殖利率上又更具優勢，表現仍不看淡。

美歐金融業營運體質仍屬健康，Fed對金融業的評價是具有韌性，且參與今年壓力測試的21間銀行全數過關，銀行業財務穩健，且市場對先前的風險事件疑慮已明顯降低，故整體產業前景仍相當穩健，所發行的金融次順位債品質亦無虞。金融次順位債的殖利率近7.6％，較一般投資級債更具優勢，且存續期間較短，代表對利率風險更具抵禦能力，仍可望吸引訴求穩健收益配置的資金進駐，後市表現值得留意。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金經理人邱敬哲認為，未來貨幣政策恐逐漸對經濟產生影響，聯準會可望接近升息終點，若停止升息將有助於利率穩定，可望進一步激勵美國長天期金融債券表現。預期暫停升息，美債殖利率可望走低，長天期債券反彈力道相較短天期債券強勁，看好長天期金融債後市表現，建議布局美元銀行債券15年期以上ETF基金，提供投資人直接參與美元銀行債券市場。

第一金投信強調，近期油價攀升使通膨下滑速度未如預期，高利率環境可能拉長，為金融體穩定性投下較長時間的挑戰與變數，並衝擊信貸市場，部分長債發行機構，或債務體相較差的企業，恐面臨成本攀升壓力，影響債券能力，但多數金融債券投資偏向大型優質金融機構發債標的。