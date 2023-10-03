企業盈餘落底 法人樂看美股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

儘管干擾市場雜音仍多，但因升息週期將結束、企業盈餘落底及資金持續流入的優勢，法人持續看好美股後市。

從聯準會在9月會議暗示年內還可能再升息一碼並下修了明年降息幅度、高利率將維持更長時間，再加上美國政府可能短暫停擺的風險、汽車工人罷工等潛在影響，短線影響市場信心，使美股出現回檔走勢。富蘭克林證券投顧表示，但美國就業市場持穩、服務業景氣回溫及美國自第二季財報公布以來落底翻揚，且美國經濟表現優於其他市場，市因此對美股後市看法漸趨樂觀。

聯博投信股票投資策略師李長風認為，隨景氣嚴重衰退風險降低，企業盈餘展望出現落底回升趨勢，可望帶動股市。美股盈餘落底回升的主因來自AI，一方面在度過景氣放緩階段後，受惠於AI帶來的盈餘成長效可望開始發酵，另一方面則是許多AI長線潛在受惠題材股價仍有補漲空間。

資金面對美股未來發展也屬正面，李長風指出，即便今年美股表現強勁，仍有相當多的資金持續留在貨幣市場基金，因為目前S&P 500自由現金流量收益率為4.0％，接下來兩年可望逐步墊高達到4.7％與5.3％，升息尾聲之際，投資人可能關注其他風險性資產，此時美股可望受惠。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮分析，根據FactSet最新預估，美國企業盈餘在今年上半年落底後，已開始呈現V型反轉並將逐季走高，ISM新訂單的存貨是企業獲利的領先指標，其中從ISM價格指數來判斷，ISM新訂單的存貨在下半年出現往上走的空間，企業獲利預期將有機會同步上調。

葉家榮強調，即使今年來美股漲勢亮眼，但距離2021年高點仍有一段距離，預期在整體經濟環境相較去年緩和，且第四季傳統旺季下，美股仍有續揚的動能。