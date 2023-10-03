日股利多一波波 後市看旺

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日股投資動能不滅，多起利多事件齊發，估將接力活絡日本股市。

投信法人表示，今年以來日股高漲，後續日本交易所對企業財務重整報告、明年薪資爭取計畫、企業財報公告及股票回購計畫等，尤其最具影響力的新型NISA帳戶將於明年1月問世，有望刺激日本民眾錢進股市。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，日本家庭仍存在通縮時期現金為王的觀念，當前進入股市的比例僅11％，遠遠低於美國的40％，東京證交所力推新型個人儲蓄帳戶（NISA）改革，有望帶動日本國內投資人進場股市。

日本家庭累計儲蓄金約7兆美元，相當於日本股市總市值。高盛預估，若本地投資人回流，可推進日股重回歷史高點，五年內NISA帳號數有望從日前1,700萬戶翻倍至3,400萬戶；投資額也將從28兆日圓翻倍至56兆日圓，即NISA改革後，日股上漲動能仍相當強勁。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，隨日圓弱勢再度挑戰去年低檔價位，有利外銷出口表現，日本央行大幅上調今年通膨預期，同時使得薪資上漲、國內消費增加、資本支出增加、生產力提升，進而強化經濟成長力道，日本經濟溫和復甦，持續追求實現2％的物價目標，脫離過去經濟失落的窘境。

日本企業獲利創2000年以來新高，外資也持續加碼日本股市，統計日經225指數今年來漲幅高達22％，在全球主要股市中僅次於費城半導體指數32％、那斯達克指數25％的漲幅，是漲勢第二高的主要股市，在亞股中更是漲幅第一的市場。