日圓兌美元 短期續看145～150

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日圓對美元來到149元，再創去年10月以來的新低，後續是否還有續貶空間，外銀和法人認為，日圓匯率正向150日圓逼近，在日本央行可能出手干預的情況下，貶值走勢也可能受阻，短期可能將維持在145～150日圓區間震盪。

FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga表示，儘管通膨不斷攀升，日本央行在22日仍宣布維持超寬鬆貨幣政策，繼續保持鴿派立場。美日貨幣政策方向差異，仍然是日圓對美元持續走弱的關鍵原因。若央行未來出手干預則，可能會抑制日圓空頭氣焰。

瑞銀財管CIO指出，目前美日利差仍然是美元對日圓匯率的最重要驅動因素。瑞銀財管CIO27日調整美元對日圓12月目標價位、2024年3月、6月和9月的目標價，調整至145日圓、143日圓、140日圓和136日圓。

從瑞銀財管CIO調整美元兌日圓的目標價位來看，不難看出認為未來美元比預期強勢。瑞銀財管CIO預期，日本央行將在2024年上半年進一步推進貨幣政策正常化，這應在中期內支撐日圓略回升因素，但美國利率以及美元對日圓在更長時間維持偏高水準。

未來美元對日圓的升勢會趨緩，甚至有向下滑落，原因是「日本央行繼續尋求應對日圓疲軟的挑戰」。瑞銀財管CIO強調，在近期的媒體採訪中，日央行總裁植田和男表達不樂見日圓走貶並暗示政策進一步轉向可能比預期來得更早。

瑞銀財管CIO分析，聯準會偏鷹及日本官員持續口頭干預意味著，美元對日圓短期內可能將維持在145日圓～150日圓區間，年底貶值壓力應較為緩和，屆時聯準會結束升息週期的立場將更為明確，日本央行在明年可能採取進一步行動，取消收益率曲線控制和負利率政策。

就技術分析來看，Lukman Otunuga說，日圓對美元持續弱勢，但正慢慢接近超買狀態，在日本央行可能出手干預的風險下，日圓貶值的走勢也可能受阻。匯價逐步邁向150日圓心理關卡，向去年高點151.94日圓靠近。如果日圓匯價因日本央行干預而出現變化，可能來到147.5日圓、146.7日圓和144.9日圓。