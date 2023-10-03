外銀：上調美元、下修歐元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國和歐洲區經濟成長情況大不同，瑞銀財富管理投資總監辦公室將美元從「不看好」上調至「中性」，並將歐元從「看好」下調至「中性」，其他外銀也認為，未來歐元兌美元的下跌空間較大。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，上調美元、下修歐元，主要是因過去兩個月裡，美國相對全球其他地區的利率上升，和強勁的經濟增長為美元提供支撐，推動美國利率走高的原因主要由美國經濟的意外增長而推動，而不是通膨引發的長期利率上升。儘管市場對聯準會的終端政策利率的預期較為穩定，但因利率可能會在更長時間內保持較高水準，明年降息的隱含定價已被下調，因此上調對美元看法。

隨全球通脹的變動，瑞銀財富管理投資總監辦公室預估，第四季將結束升息周期，明年之後貨幣市場將受到經濟增長的影響，如果某國的經濟情況與當前的利率水準相匹配，預計該國相應的貨幣將具有價格優勢。因此，美元兌歐元可能會進一步上漲，歐元兌美元可能會回落至1.05美元以下。

儘管正出現經濟成長放緩的跡象，但美國的GDP成長依然遠超出預期，特別和其他國家相比的情況下。相反地，歐洲和大陸的增長相關數據相對較為疲軟，不如市場預期，但對歐洲來說，很難指望歐洲立即有轉機，所以將歐元從「看好」下調至「中性」。

滙豐銀行預期，歐元長期保持低位水準，由於歐洲央行9月時將所有利率上調25個百分點，存款利率達到4％，為1999年推出歐元以來的最高點。但在歐洲央行升息後，歐元仍未能大幅上升，且歐洲央行的最新經濟預測，對歐元也沒有多大提振作用，考慮到歐元區的利率預期開始走低，預期歐元兌美元的下跌空間較大。

渣打銀行認為，預期歐洲的經濟成長放緩將影響外匯表現，由於利率上升和大陸經濟增長放緩，越來越多的放緩跡象令歐元承壓。目前將3個月和12個月歐元兌美元的預測分別下調至1.09美元和1.12美元。