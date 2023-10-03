中租基金平台21周年慶 放送全站0手續費

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台灣第一家線上基金超市中租基金平台，搶先推出「21周年慶活動─激安盛典」福利放送不手軟，中租基金平台表示，10月底前全站所有基金都「0手續費」優惠，活動期間全站扣款累積金額達10萬元即可獲二年不限次數下單終身0手續費。

中租基金平台表示，「21周年慶活動─激安盛典」優惠，包含申購禮、滿額禮以及互動禮等好康三重奏，10月底前全站80個基金品牌、超過3,300檔基金同享「0手續費」驚喜優惠。活動期間全站扣款累積金額達10萬元，可獲二年終身0手續費的滿額禮，未來兩年內不論單筆、定期（不）定額、中租母子鎖利GO新申購均可獲「終身0」手續費，下單次數無上限，積極搶攻基金投資客群。

同時為讓更多年輕族群認識「中租基金平台」這個老字號品牌。中租基金平台指出，周年慶期間同步於LINE官方帳號舉辦「中租知識大會考」互動遊戲，只要線上輕鬆回答3道考題，人人有獎、誠意放送，前一萬名完成任務者即可獲得5點LINE POINTs。

中租基金平台總經理蘇皓毅說，提升客戶體驗一直是中租努力的目標，這次趁著21周年慶期間，一併將官網「基金搜尋」、「基金資料」、「基金比較」功能與「基金品牌」單元進行改版翻新，並新增「基金收藏」功能，不僅提供嶄新視覺，同時也使用了響應式網頁設計（RWD）的網站技術，當用戶透過桌機、平板、手機等各種裝置瀏覽時，能自動適應產生不同的版面變化，讓用戶能盡情地享用數位平台服務。

蘇皓毅強調，中租基金平台更積極與在地企業合作，將金融服務擴大融入日常生活，提供不同等級會員專屬的異業好康福利，如成旅晶贊飯店訂房最高8％折扣、仲安家購物網站線上購物最高88折、中租租車線上訂車最高68折、台灣好農註冊送300元好禮、永豐福利網商店入會資格與特選品牌折扣、總裁牛肉麵門市消費5％折扣等。未來將持續擴大戰略合作夥伴，打造中租理財生態圈，鼓勵全民加入基金理財運動，讓更多族群受益於投資的力量，為實現普惠金融的願景出一份力。