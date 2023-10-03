AI給力 定期定額跟著機器人進化

Open AI針對ChatGPT再升級，口說指令、語音對話、圖像辨識全面到位，未來生成式AI應用領域再擴大，第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，AI的運用將為機器人及自動化產業帶來突破性的新能力，包括工廠、辦公室都可能出現機器人同事，有機會緩解目前全球的缺工潮，帶動整體AI產業的成長動能，張銀成提醒投資人，採用定期定額的投資方式，更適合跟著機器人自動化趨勢成長進化。

張銀成指出，從網際網路建置到應用普及的各階段來看，受惠產業會從半導體、基礎建設，再到終端設備，AI產業則會從提供算力的AI晶片廠商、再到公有雲的基礎建設及設備公司，最後再交棒AI應用的智能助理、影像生成，及自駕駛等相關公司等；目前是AI發展的初期，張銀成表示，這個階段在模型的開發與訓練，仰賴算力的穩定度，也因此，要密切觀察算力提供的GPU、資料中心等指標廠商數據，作為重要產業動能追蹤指標。

以NVIDIA的資料中心營收狀況觀察，張銀成說明，AI晶片主要來自NVIDIA，今年第二季相關營收翻倍成長，Morgan Stanley預估，資料中心營收將會在2023年年增率達150％，2024年也會成長達50％以上，2021年至2024年的複合成長率高達87％，整體AI晶片維持高速成長。

投資AI機器人、自動化產業，張銀成分析，現階段最直接的就是投資那些可以持續增進資源使用效率的公司，包括：AI算力及公有雲等，未來再進一步發展，則要留意AI基礎建設如資料庫、演算法等，再來則進展到AI賦能實體應用領域，如自動駕駛等方面，從AI機器人、自動化產業的長趨勢觀察，最適合的投資方式就是長期投資，藉由定期定額的策略，而非擇機、擇時投資，才能跟隨機器人的進化掌握住趨勢投資的長期紅利。