富邦人壽 推精準治療4in1防癌險

隨著醫療科技發展快速，有些用於癌症治療的標靶藥物，現可在門診直接注射或口服，不必住院，但部分商業保險對於未住院治療的標靶藥物沒有理賠，造成病患沉重的醫療負擔，引發各界關注。富邦人壽洞察癌症高端治療的發展趨勢與民眾需求，推出精準治療防癌險商品，提供多項需自費的癌症新式檢測及療法給付，不限住院也可理賠，包括罹癌後癌症基因檢測、癌症標靶治療、自體免疫細胞療法及質子治療，能有效提升保戶治療品質。

為滿足樂齡世代及青壯世代不同族群的需求，富邦人壽推出二張精準治療4in1防癌保單，囊括基因檢測、標靶治療、免疫療法及質子治療四保障。其中一款「富邦人壽精準守護防癌定期健康保險」鎖定40～70歲的樂齡世代，此為癌症好發年齡層。富邦人壽財務精算處執行副總董采苓表示，大部分的國人都有買過一張防癌險，對於接受傳統的癌症手術，化療及放療都有理賠，但是隨著癌症療法不斷進步，多項精準治療讓罹癌的患者有更多治療的選擇，但所費不貲，建議民眾善用精準治療防癌保單，與時俱進補強自己的抗癌保障。

過去癌症被認為是年長者的專利，但根據衛福部111年國人十大死因統計，從25歲起，癌症皆位居死因第一。為因應癌症年輕化趨勢，富邦人壽今年推出青年版癌症精準治療保單「好精準防癌定期保險」，協助年輕族群解決罹癌後所需的高額醫療費用，目標族群鎖定25～39歲，同樣提供罹癌後癌症基因檢測、癌症標靶治療、自體免疫細胞療法及質子治療四大精準治療給付項目，同時設計身故保險金及滿期保險金給付，一張保單協助年輕人從保險新手村升等，罹癌後、壽險、滿期金保障通通有。